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القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الصرخي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-13T09:06:38+0000
القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الصرخي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق العمارة جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، مذكرة قبض بحق المتهم (محمود عبد الرضا محمد) الملقب (محمود الصرخي).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان "المحكمة اصدرت مذكرة القبض وفق أحكام المادة (372) عقوبات التي تنص على معاقبة من يعتدي بأحد الطرق العلانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها".

والصرخي هو من تلاميذ المرجع محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل هو ونجلاه في نهاية تسعينيات القرن المنصرم في مدينة النجف، وبعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 2003 على يد القوات الامنية وحلفائها تصدى الصرخي للمرجعية الدينية إلا أنه لم يحظ بقبول الأوساط الحوزوية.

ويُعد الصرخي من المراجع الشيعة المثيرين للجدل بعد تبنيه أفكار الشيخ الحنبلي عبد الحليم ابن تيمية الذي يُعد من أشد المناوئين للمذاهب الشيعية وخاصة الأمامية منها.

وفي الأيام القلائل الماضية وخلال صلاة الجمعة دعا خطباء صرخيون إلى هدم مراقد آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله مما أثار غضب الشارع الشيعي العراقي من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليقدم العشرات من الأشخاص على مهاجمة مساجد وحسينيات مقلدي الصرخي واعتقال العشرات منهم من قبل الاجهزة الامنية بتهمة التطرف الديني واثارة الفتن.

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