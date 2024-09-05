القضاء العراقي يصدر حكما جديدا بالحبس على زيد الطالقاني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بصدور أمر قضائي جديد بحبس مدير مركز "الرافدين" للحوار زيد الطالقاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح النجف أصدرت حكماً على مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني بالحبس عاماً واحداً بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة هديل ضاحي".

وأضاف أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 432 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان القضاء العراقي قد أصدر في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، حكماً يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدير مركز "الرافدين" للحوار رئيس حزب "شمس" زيد الطالقاني لإدانته بالإساءة للمرجعية الشيعية العليا في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد تسريب مكالمات للطالقاني أصدرت محكمة جنح النجف حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة بحق الأخير بعد إساءته للمرجع الديني آية الله علي السيستاني.

وكان الطالقاني قد سلم نفسه الى محكمة تحقيق النجف، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.

وفي 19 آب الماضي، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.

وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني.

وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.