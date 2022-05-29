سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القضاء العراقي يصدر حكماً بحق عالية نصيف (وثائق)

Category: سیاسة

Date: 2022-05-29T19:05:14+0000
القضاء العراقي يصدر حكماً بحق عالية نصيف (وثائق)

شفق نيوز / أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأحد، قراراً بالحكم بحق المدعى عليها عضو مجلس النواب الحالي، عاليه نصيف جاسم.

وألزم القضاء، بحسب وثيقة صادرة عنه وردت لوكالة شفق نيوز، عالية نصيف، بـ"تعويض (المدعي) المستشار القانوني جمال طاهر الأسدي، بمبلغ مالي، عن قيمة الضرر الأدبي لثبوت قيامها بالاعتداء اللفظي عليه، أثناء أداء واجاباته ومهامه وفق الأصول" .

وسبق لنصيف، أن صدر قراراً بحقها "اكتسب الدرجة القطعية" بتاريخ 28/12/2021، ألزمت بموجبه، بتعويض مساعد المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية (حسين يوسف التميمي)، بمبلغ مالي نتيجة قيامها بالاعتداء اللفظي غير الأخلاقي، أثناء تنفيذه الواجب الرسمي بإلقاء القبض على ابن شقيقها متلبساً باستلام (رشوة) بالجرم المشهود .

related

القضاء العراقي يتأسف ويصدر توضيحا بشأن الخلفيات السياسية لقضاة المفوضية

Date: 2019-12-24 10:04:38
القضاء العراقي يتأسف ويصدر توضيحا بشأن الخلفيات السياسية لقضاة المفوضية

نواب ينوون مقاطعة جلسات البرلمان بسبب "المساءلة والعدالة": استغلال سياسي

Date: 2022-05-10 15:13:03
نواب ينوون مقاطعة جلسات البرلمان بسبب "المساءلة والعدالة": استغلال سياسي

القضاء العراقي يرد على قناة مملوكة للخنجر: لم نفرج عن القتلة أو تجار المخدرات مطلقاً

Date: 2021-10-29 18:34:47
القضاء العراقي يرد على قناة مملوكة للخنجر: لم نفرج عن القتلة أو تجار المخدرات مطلقاً

وزير الزراعة يمثل امام القضاء وينكر صرف 90 مليون دولار للنبق والثوم

Date: 2020-05-06 13:09:49
وزير الزراعة يمثل امام القضاء وينكر صرف 90 مليون دولار للنبق والثوم

انتخابات تشرين.. القضاء العراقي يشدد اجراءاته ويشكل لجاناً في المحاكم

Date: 2021-10-04 10:47:06
انتخابات تشرين.. القضاء العراقي يشدد اجراءاته ويشكل لجاناً في المحاكم

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. قيادية في ائتلاف المالكي تلمح لاستعادة الكويت

Date: 2022-02-26 07:16:14
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. قيادية في ائتلاف المالكي تلمح لاستعادة الكويت

القضاء يوجه بتحقيق عادل في "بيع مناصب حكومية"

Date: 2020-02-15 11:58:54
القضاء يوجه بتحقيق عادل في "بيع مناصب حكومية"

بالوثائق.. القضاء العراقي يبطل قرار ترشيح نقيب المحامين بعد أشهر من فوزه

Date: 2022-05-16 08:55:33
بالوثائق.. القضاء العراقي يبطل قرار ترشيح نقيب المحامين بعد أشهر من فوزه