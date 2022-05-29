القضاء العراقي يصدر حكماً بحق عالية نصيف (وثائق)

شفق نيوز / أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأحد، قراراً بالحكم بحق المدعى عليها عضو مجلس النواب الحالي، عاليه نصيف جاسم.

وألزم القضاء، بحسب وثيقة صادرة عنه وردت لوكالة شفق نيوز، عالية نصيف، بـ"تعويض (المدعي) المستشار القانوني جمال طاهر الأسدي، بمبلغ مالي، عن قيمة الضرر الأدبي لثبوت قيامها بالاعتداء اللفظي عليه، أثناء أداء واجاباته ومهامه وفق الأصول" .

وسبق لنصيف، أن صدر قراراً بحقها "اكتسب الدرجة القطعية" بتاريخ 28/12/2021، ألزمت بموجبه، بتعويض مساعد المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية (حسين يوسف التميمي)، بمبلغ مالي نتيجة قيامها بالاعتداء اللفظي غير الأخلاقي، أثناء تنفيذه الواجب الرسمي بإلقاء القبض على ابن شقيقها متلبساً باستلام (رشوة) بالجرم المشهود .