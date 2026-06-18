بسبب عبارة وجّهها للحلبوسي.. الحكم غيابياً بالحبس سنة واحدة على مشعان الجبوري

شفق نيوز - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، حكماً غيابياً يقضي بحبس السياسي العراقي مشعان الجبوري لمدة سنة واحدة، إثر دعوى قضائية أقامها ضده رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس حزب "تقدم الوطني" محمد الحلبوسي؛ وذلك على خلفية عبارة اعتبرت بمثابة تهديد.

وقال الجبوري في تدوينة على منصة "إكس" إن "الحلبوسي هدّد وتوعّد وشتم خصومه السياسيين ولم يُحاسب، كما لم يُحاكم من يطعن بالمقدسات، ولا من غيّب الآلاف، ولا من يهدد الدولة ويقصف البعثات والمنشآت الرسمية"، في جملة من الاتهامات لم يتسنّ لوكالة شفق نيوز التواصل مع المكتب الإعلامي لمحمد الحلبوسي للرد عليها.

وفي أواخر عام 2023 قدم الحلبوسي، شكوى قضائية ضد السياسي مشعان الجبوري، بتهمة إهانة "رمز النظام الديمقراطي" في حينها.