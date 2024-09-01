القضاء العراقي يصدر توضيحا بشأن "شبكة محمد جوحي"

شفق نيوز/ وصف مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق أنها غير دقيقة.

وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، "عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية ( شبكة محمد جوحي ) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت مؤخرا بأن بضبط شبكة للتنصت والابتزاز تستهدف السياسيين العراقيين داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء يقودها جوحي".