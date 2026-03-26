القضاء العراقي يحسم الجدل بشأن "مليون توقيع": لا قرار بحل مجلس النواب

فنّد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول اصداره قراراً يتعلق بحل البرلمان أو التحضير لانتخابات مبكرة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأنباء بشأن صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع، لتمهيد الطريق نحو انتخابات مبكرة، هي معلومات "عارية عن الصحة تماماً".

وأوضح أن المنشورات التي استندت إليها هذه الشائعات صدرت عن "موقع وهمي" ينتحل صفة القضاء، ولا يعبر عن مواقفه الرسمية.

وفي الختام حثّ القضاء وسائل الإعلام كافة على توخي الدقة قبل نشر مثل هكذا "معلومات مضللة"، والاعتماد الحصري على نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.

وتأتي هذه الموجة من الشائعات في وقت يعيش فيه العراق حالة من "الانسداد السياسي"؛ حيث لم تتمكن القوى والأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر عام 2025 من استكمال الاستحقاقات الدستورية، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة، واقتصرت الخطوات المحققة حتى الآن على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان فقط.

ويحذر مراقبون من تداعيات استمرار هذا التأخير على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد، خاصة في ظل التوترات الأمنية والجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تفرض ضرورة وجود حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة الأزمات الراهنة.