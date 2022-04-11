القضاء العراقي يصدر توضيحاً بخصوص اطلاق سراح رافع العيساوي

شفق نيوز/ قال رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة القاضي عماد خضير الجابري ان بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا المتهم المكفل رافع العيساوي.

وافاد رئيس محكمة الاستئناف ان محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بأكمال الاجراءات التحقيقية اللازمة للوصول الى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهول، كما ان المتهم المذكور مطلوب عن قضايا اخرى لايزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.

وأطلق القضاء العراقي، أمس الأحد، سراح وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد.

والعيساوي واحد من بين أكثر الشخصيات السياسية السنية تأثيراً في محافظة الأنبار، شغل منصب نائب رئيس الوزراء بين الأعوام 2006 - 2007، ثم شغل منصب وزارة المالية 2010 - 2013، قبل أن يقدم استقالته احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتلاحقه بعد ذلك، تهم بالإرهاب والفساد وصفت بـ«الكيدية»، واتهم المالكي بتدبيرها، فاضطر إلى مغادرة العراق، ثم الذهاب والإقامة في إقليم كوردستان. وفي عام 2020، أسقطت عن العيساوي تهم الإرهاب، وقبل نحو شهر سلم نفسه إلى السلطات في بغداد، وحصل على إطلاق سراح مكفول.