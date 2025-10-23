القضاء يحسم الجدل.. اغتيال المشهداني مرتبط بالتنافس الانتخابي

شفق نيوز- بغداد

كشف مجلس القضاء العراقي، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيقات مع قتلة(عضو مجلس بغداد) المرشح للانتخابات صفاء المشهداني في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها شرعت بالتحقيق مع اثنين من المتهمين في قضية مقتل صفاء المشهداني.

ونقل البيان عن قاضي محكمة التحقيق المختص قوله، إن "التحقيقات أسفرت عن اشتراك اثنين من المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، حيث ثبت دورهم الرئيس في تنفيذ الحادث من خلال الأدلة الفنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة".

كما أوضح القاضي، أن"التحقيقات أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مرتبط بالتنافس الانتخابي بين أبناء المنطقة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقاً للقانون".

وكانت وكالة شفق نيوز، حصلت اول أمس الثلاثاء، على أسماء وتفاصيل المعتقلين المتهمين باغتيال عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة الأسبوع الماضي.وجاء ضمن أسماء المتهمين كل من "عمر مثنى عبد المنعم المشهداني، ومصطفى أحمد سلمان الدليمي، وحسين فاروق عبد الجنابي، وعبد الله عبد الرحمن المشهداني، وأخيراً علاء محسن عبود المشهداني".

وذكر مصدر أمني مطلع للوكالة أن "اعتقال هؤلاء المتهمين تم وفق المادة 4/ إرهاب، وتمت عملية القبض داخل مقر فوج حشد الطارمية العشائري الذي يقع ضمن قاطع مسؤولية لواء 12 حشد شعبي، ويأتمرون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في وقت سابق، القبض على خمسة متهمين في جريمة قتل عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني"، فيما أوضح مصدر أمني مطلع أن هؤلاء المتهمين يُضاف إليهم أربعة متهمين آخرين كانوا (أدوات مساعدة) للمتهمين الرئيسيين، كما هناك موقوفين آخرين لكن لا يزالون في طور التحقيقات.

وفجر يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة تقل المشهداني واثنين من مرافقيه في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.