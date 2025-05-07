القضاء العراقي يستقدم خميس الخنجر بسبب "التسجيل الصوتي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، باستقدام القضاء العراقي لرئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق الكرخ، قررت استقدام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بخصوص التسريب الصوتي المنسوب اليه".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن نهاية الشهر الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باشرت بإجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن رئاسة الادعاء العام تلقت طلباً من النائبين محمد جاسم الخفاجي، وأمير رزاق عجلان لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع.

وكانت إحدى القنوات العراقية قد أظهرت عبر أحد برامجها تسريباً صوتياً نسبته إلى رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يتحدث فيه بلهجة طائفية عن مؤسسات الدولة والحكم الشيعي في العراق بعد العام 2003. وهو ما نفاه تحالف السيادة واعتبره تسريباً "مفبركاً وملفقاً".