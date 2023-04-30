القضاء العراقي يرفع إشارة الحجز عن 43 عقاراً للمتهم الأول بسرقة القرن (وثائق)

شفق نيوز / رفع القضاء العراقي، يوم الأحد، إشارة الحجز عن العقارات التي يمتلكها نور زهير، المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها تسمية "سرقة القرن"، والبالغة أكثر من 2.5 مليار دولار.

وأظهرت وثائق تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، رفع محكمة تحقيق الكرخ، إشارة الحجز عن 43 عقاراً يمتلكها المُدان بقضية "سرقة القرن" نور زهير، وزوجته روئ حسين، في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وبررت محكمة تحقيق الكرخ، ذلك بالقول إن "المدان نور زهير، مستمر بإعادة الأموال المسروقة وإيداعها في حساب الأمانات المفتوح بمصرف الرافدين، وفقاً للوثائق.

وألقي القبض على نور زهير، وهو صاحب شركتي "القانت والمبدعون"، في مطار بغداد الدولي، يوم (24 تشرين الثاني 2022)، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي.

إلا أن القضاء العراقي، قرر إطلاق سراح نور زهير، بكفالة مالية مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب.