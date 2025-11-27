القضاء العراقي يرفض زج اسمه في المداولات الخاصة بتسمية رئيسي البرلمان والحكومة

شفق نيوز- بغداد

أعرب مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، عن رفضه زج اسمه في مباحثات الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بتسمية رئيسي البرلمان والحكومة المقبلة، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الـ15 لمجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حسب بيان صادر عن المجلس.

واستعرض رئيس المجلس، بحسب البيان، "دور القضاء في إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري"، مجددا دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية إلى "احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

كما أكد "رفضه زج اسم القضاء، كمؤسسة أو كأشخاص، في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى وجه الخصوص تسمية رئيس الوزراء القادم"، لافتا الى "عدم وجود أي تبنٍّ أو دعم أو رأي بشأن أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب، كونه شأنًا خاصًا بالأحزاب السياسية ولا علاقة للقضاء به".