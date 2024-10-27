القضاء العراقي يرفض دعوة جهة دينية لفتح ما يسمى "معهد القضاء الشرعي"

شفق نيوز/ رفض مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، دعوة احدى الجهات الدينية التي لم يسمها الى لفتح "معهد القضاء الشرعي" في البلاد.

جاء ذلك خلال عقده جلسة اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

وذكر البيان، أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة إحدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر المجلس رفض ذلك كونه خرقا للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت.

وخلال الاجتماع جرى التأكيد على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين.