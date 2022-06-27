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القضاء العراقي يرد طعنا لمحافظ صلاح الدين المقال.. وثائق

Category: سیاسة

Date: 2022-06-27T09:05:34+0000
القضاء العراقي يرد طعنا لمحافظ صلاح الدين المقال.. وثائق

شفق نيوز/ ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، طعن محافظ صلاح الدين المقال من قبل البرلمان العراقي عمار الجبر.

ونقلت وثائق من محكمة القضاء الإداري، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، قرارات قضائية برد الطعن المقدم من قبل عمار جبر خليل المحافظ المقال بقرار برلماني وصادقت على صحة اقالته، فيما صادقت على صحة بقاء إسماعيل الهلوب محافظا بالوكالة.

وبهذا يكون عزل الجبر من منصب المحافظ قانونيا وبشكل رسمي.

وفي التاسع من الشهر الجاري، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، مذكرة قبض وتحري بحق محافظ صلاح الدين المقال، عمار الجبر، بتهمة "طلب مبالغ مالية مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة وفقاً للقرار 160 لسنة 1983 المعدل".

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم 19 آيار 2022، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة.

 

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