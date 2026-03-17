القضاء العراقي يرد دعوى ضد الحلبوسي بشأن صحة عضويته النيابية

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة قضائية، يوم الثلاثاء، صدور حكم برد دعوى مقدمة ضد محمد ريكان حديد الحلبوسي تتعلق بصحة عضويته في مجلس النواب، "لعدم الاختصاص".

وبحسب الوثيقة، وتنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، فإن الدعوى أقامها كل من ليث مصطفى حمود الدليمي وجمال ناصر دلي، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة لوظيفته، وضد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وتضمنت الدعوى طلب الحكم بعدم صحة قرار المفوضية وإجراءاتها بإحالة النتائج المتضمنة فوز الحلبوسي للمصادقة، فضلاً عن استبعاده من الانتخابات وإلغاء الأصوات التي حصل عليها.

كما شملت دعوى أخرى طلب عدم المصادقة على المرشح الفائز، استناداً إلى قرار قضائي سابق يتعلق بفقدانه الأهلية القانونية والدستورية وشرط حسن السيرة والسلوك.

وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص، معتبرة القضية محسومة قضائياً.