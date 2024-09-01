الحبس لمدة سنة بحق زيد الطالقاني لإساءته إلى السيستاني (وثيقة)

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بأن القضاء العراقي اصدر حكما يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدير مركز الرافدين للحوار رئيس حزب "شمس" زيد الطالقاني لإدانته بالاساءة للمرجعية الشيعية العليا في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد تسريب مكالمات للطالقاني أصدرت محكمة جنح النجف حكما بالحبس البسيط لمدة سنة بحق الأخير بعد إساءته للمرجع الديني آية الله علي السيستاني.

وكان الطالقاني قد سلم نفسه الى محكمة تحقيق النجف، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.

وفي 19 آب الماضي، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.

وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني.

وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص قرار الحكم الصادر بحق زيد الطالقاني كما هو منشور ادناه: