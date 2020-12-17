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القضاء العراقي يحقق بملفات فساد في "الوقف السني" ويستقدم مسؤولين

Category: سیاسة

Date: 2020-12-17T11:41:56+0000
القضاء العراقي يحقق بملفات فساد في "الوقف السني" ويستقدم مسؤولين

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء العراقي، يوم الخميس، البدء بتحقيق في ملفات فساد بديوان الوقف السني، مشيراً إلى استقدامه "مسؤولين".

وقال اعلام المجلس، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في الكرخ باشرت، اليوم، بإجراء التحقيق في مجموعة من الإخبارات التي تتعلق بملفات فساد كبيرة حصلت في ديوان الوقف السني خلال السنوات السابقة.

ونقل بيان إعلام القضاء عن القاضي المختص، قوله، إن "المحكمة أجرت التحقيقات بعدد من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تتعلق بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الوقف وتجاوز حدود الوظيفة خاصة، فيما يتعلق بشراء عقارات بأرقام كبيرة جداً لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت اوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في ديوان الوقف السني تتعلق بهذه الملفات".

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