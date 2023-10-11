القضاء العراقي يحرم محافظ نينوى نجم الجبوري من الترشح للانتخابات لشموله بـ"الاجتثاث" (وثيقة)

شفق نيوز/ قضت محكمة التمييز الاتحادية، يوم الأربعاء، بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جاوز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه.

وذكرت المحكمة في قرار الحكم الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها ردت اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت محكمة التمييز أن الجبوري ووفقاً "للائحته التمييزية التي بيّن فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل".

وبناء على ذلك قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ورد اعتراض المعترض.