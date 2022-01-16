القضاء العراقي يحدد الاربعاء موعداً للنظر بعدم دستورية جلسة البرلمان

شفق نيوز/ حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء القادم، موعداً للنظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الاولى.

وقال اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها حددت الساعه التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١/١٩ موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين ٥/اتحادية/ ٢٠٢٢ و٦/اتحادية/ ٢٠٢٢ المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة .

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في الثالث عشر من الشهر الجاري، قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس.

وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين.

وذكرت المحكمة "صدر القرار بالإتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".