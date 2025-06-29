القضاء العراقي "يجرّم" النائبة عالية نصيف

شفق نيوز – بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بأن القضاء العراقي يصدر حكماً جزائياً بـ"تجريم" النائبة عالية نصيف بتهمة "الإساءة والتشهير" بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء أصدر حكمه على المدانة عالية نصيف جاسم النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بعد رفع الحصانة عنها، على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي بصفته الشخصية بتهمة الإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام ونسبت إليه أفعالاً جرمية كاذبة ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بسبب تنفيذه واجب رسمي أصولي كلف به من دائرته وبقرار قضائي بوقت سابق في العام 2019".

وأضاف المصدر "كما وجدت الهيئة التمييزية الجزائية أن الأدلة المتحصلة بالقضية كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام، وإن العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة، جاءت متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم".

يذكر أن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً "قيد جنائي" يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم غير المخلة بالشرف.