القضاء العراقي يجتمع لـ"منع الوصول السيئين إلى البرلمان"

شفق نيوز- بغداد

شدد مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، على ضرورة "منع الوصول السيئين إلى قبة البرلمان" عبر العمل على نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مقر القضاء، برئاسة القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المسائلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن، وعدد من المديرين العموميين في الهيئة، ومدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عامر الحسيني، وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات واجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة.

وأكد المجتمعون، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ضرورة توفير كافة السبل لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 11/ 11/ 2025 ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الاحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون.

وشددوا على أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار "منع الوصول السيئين إلى قبة البرلمان".