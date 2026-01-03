القضاء العراقي يتوعد من يزج اسمه في قضية مرشح منصب رئيس الوزراء الجديد

شفق نيوز- بغداد

توعد مجلس القضاء الأعلى، يوم السبت، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والشخصيات التي تزج اسم القضاء في ملف اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن السلطة القضائية لا تتدخل في ترشيح أي شخصية سياسية لكون الأمر ليس من اختصاصه.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "مع بدء التوقيتات الدستورية لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لوحظ أن بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على هذا المنصب تزج اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى في تبني أو ترشيح شخصيات معينة"، مبيناً أن هذه الجهات "تستخدم مواقع إعلامية مجهولة الهوية لبث شائعات تهدف إلى الإساءة للقضاء عبر نشر معلومات مزيفة، غايتها التشهير وإضعاف فرص منافسيهم في الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء".

وأكد المجلس: "نكرر ما تم توضيحه بتاريخ 27/11/2025، بأن القضاء لا يتدخل في ترشيح أي شخص، لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه"، لافتاً إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون من خلال الإساءة إلى سلطة القضاء المستقلة دستورياً".

وكان قيادي في منظمة بدر، كشف في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن عقد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اجتماعاً مغلقاً بعيداً عن اجتماعه الدوري، وبغياب المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ناقش خلاله آليات اختيار الشخصية الأنسب لقيادة الحكومة المقبلة، مع طرح خمسة أسماء محتملة لتولي المنصب من بينهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورؤساء وزراء سابقون، إضافة إلى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

جاء ذلك بالتزامن مع وصول المفاوضات المتعلقة باختيار رئيس الوزراء الجديد إلى طريق "شبه مسدود"، بسبب غياب الإجماع داخل القوى الشيعية على أي من المرشحين المطروحين.