القضاء العراقي يتخذ إجراءات بحق مجموعة تنتمي إلى حزب البعث

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، ان محكمة تحقيق نينوى قررت توقيف مجموعة من المتهمين المنتمين الى تنظيم ما يسمى (حزب البعث) في ناحية بعشيقة.

وأوضح المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه المجموعة "سبق ان ظهرت في تسجيل فيديو تحتفل وتمجد برئيس النظام السابق (صدام حسين)".

ووفقا للبيان فإن أعضاء هذه المجموعة "اعترفوا بالتخطيط لإعادة تنظيم الحزب والقيام بأعمال تسيء الى النظام السياسي القائم".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.