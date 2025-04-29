القضاء العراقي يباشر التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بإجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باشرت بإجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن رئاسة الادعاء العام تلقت طلباً من النائبين محمد جاسم الخفاجي، وأمير رزاق عجلان لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع.

وكانت إحدى القنوات العراقية قد أظهرت عبر أحد برامجها تسريباً صوتياً نسبته إلى رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يتحدث فيه بلهجة طائفية عن مؤسسات الدولة والحكم الشيعي في العراق بعد العام 2003. وهو ما نفاه تحالف السيادة واعتبره تسريباً "مفبركاً وملفقاً".