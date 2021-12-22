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القضاء الايراني: سلّمنا العراق 300 وثيقة تدين 129 متهماً باغتيال قاسم سليماني

Category: سیاسة

Date: 2021-12-22T17:59:11+0000
القضاء الايراني: سلّمنا العراق 300 وثيقة تدين 129 متهماً باغتيال قاسم سليماني

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب ابادي، يوم الاربعاء، عن تسليم القضاء العراقي نحو 300 وثيقة حول التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

وقال غريب ابادي، خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، "نحن اتفقنا مع الجانب العراقي على مواصلة التعاون في مجال تبادل الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن".

واضاف "نحن اصدرنا مذكرات باسم النيابة العامة لنحو 129 متهما، وقد سلّمنا هيئة القضاء العراقي اليوم 300 وثيقة حول نتائج التحقيقات المتعلقة بـ63 شخصا طبيعيا و7 اشخاص اعتباريين".

واشار الى انه "قد مرّ على جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما نحو عامين"؛ مبينا ان "الاولوية الرئيسية التي وضعتها الجمهورية الاسلامية وفق الضوابط القانونية والقضائية في هذا الخصوص، ترتكز على اتخاذ الاجراءات الجنائية من قبل المحاكم الايرانية والعراقية".

واشار الى "التفاهم الحاصل خلال الاشهر الاخيرة بين جهازي القضاء الايراني والعراقي، حول تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين قضائيين من كلا البلدين لمتابعة التحقيقات المشتركة والاجراءات الجنائية في هذا الخصوص".

واكد غريب ابادي، ان "الجمهورية الاسلامية تحرص على التسريع في وتيرة الاجراءات الجنائية لدى المحاكم المحلية، وفي المقابل ينبغي على العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة، اتخاذ اجراءات جنائية على وجه العجالة ايضا".

وفي فجر الثاني من كانون الثاني 2020، قصفت طائرة امريكية مسيرة موكباً يقل قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، اثناء مغادرتها لمطار بغداد الدولي، ما اسفر عن مقتلهما وعدداً من مرافقيهما.

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