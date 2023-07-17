القضاء الاعلى يوجه المحاكم بملاحقة المسيئين للرموز الدينية

شفق نيوز/ وجه مجلس القضاء الاعلى، يوم الإثنين، بتشديد الاجراءات بحق مرتكبي "جرائم الاساءة" الى الرموز والمعتقدات الدينية.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بالنظر لشيوع جريمة الاساءة للرموز والمعتقدات الدينية في الاونة الاخيرة، وجه مجلس القضاء الاعلى المحاكم المختصة بتشديد الاجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 372 من قانون العقوبات النافذ ودعوة مجلس النواب الى ضرورة المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها منصات لاثارة الفتن وزعزعة الامن المجتمعي والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية".