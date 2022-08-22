سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زيدان يؤكد أهمية السياقات "الدستورية والقانونية" لحلحلة الازمة السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-22T11:41:04+0000
زيدان يؤكد أهمية السياقات "الدستورية والقانونية" لحلحلة الازمة السياسية

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الاثنين، أهمية السياقات "الدستورية والقانونية" لحلحلة الازمة السياسية.

جاء ذلك خلال استقباله نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث زيدان مع الوفد، "اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام، مؤكداً على "اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية". 

 وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على "ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل". 

وقال إن "الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين". 

وبدورهم اكد الحاضرون على اهمية دور القضاء وأبعاده عن الصراعات السياسية كونه الركن الأهم الذي تستند اليه دعائم الدولة وتستمد منه شرعيتها.

related

مقرب من التيار الصدري: لا حل الا بالحل

Date: 2022-07-02 07:49:05
مقرب من التيار الصدري: لا حل الا بالحل

الأمم المتحدة تبدي استعدادا للمساعدة بإجراء حوار وطني في العراق لتخطي الأزمة السياسية

Date: 2022-08-03 09:50:16
الأمم المتحدة تبدي استعدادا للمساعدة بإجراء حوار وطني في العراق لتخطي الأزمة السياسية

محاولات لإقناع التيار الصدري بالمشاركة في "حوار الكاظمي" غداً  

Date: 2022-08-16 16:28:41
محاولات لإقناع التيار الصدري بالمشاركة في "حوار الكاظمي" غداً  

الفياض يدعو بارزاني لممارسة "دوره الحكيم" في إيجاد حل للانسداد السياسي

Date: 2022-08-16 19:22:41
الفياض يدعو بارزاني لممارسة "دوره الحكيم" في إيجاد حل للانسداد السياسي

الازمة السياسية.. ايران تؤكد ضرورة مراعاة الدستور العراقي

Date: 2022-08-15 06:30:51
الازمة السياسية.. ايران تؤكد ضرورة مراعاة الدستور العراقي

تركيا تطرح رؤيتها لشكل الحكومة العراقية المقبلة وتدعو أطراف الأزمة الى "ضبط النفس"

Date: 2022-08-02 08:01:41
تركيا تطرح رؤيتها لشكل الحكومة العراقية المقبلة وتدعو أطراف الأزمة الى "ضبط النفس"

لطرح مرشح جديد.. العامري يطلب رسمياً لقاء الصدر

Date: 2022-08-16 19:57:47
لطرح مرشح جديد.. العامري يطلب رسمياً لقاء الصدر

القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

Date: 2019-12-23 08:41:04
القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان