زيدان يؤكد أهمية السياقات "الدستورية والقانونية" لحلحلة الازمة السياسية

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الاثنين، أهمية السياقات "الدستورية والقانونية" لحلحلة الازمة السياسية.

جاء ذلك خلال استقباله نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث زيدان مع الوفد، "اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام، مؤكداً على "اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية".

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على "ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل".

وقال إن "الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".

وبدورهم اكد الحاضرون على اهمية دور القضاء وأبعاده عن الصراعات السياسية كونه الركن الأهم الذي تستند اليه دعائم الدولة وتستمد منه شرعيتها.