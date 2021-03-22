القضاء الاعلى: الايام القليلة المقبلة سيتم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ عقد القضاة المكلفين باختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، اجتماعا تداوليا.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الاجتماع كان وفق نص المادة (٣) من قانون التعديل الأول للأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ (قانون المحكمة الاتحادية العليا).

واضاف البيان ان الاجتماع ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود.

وتابع ؛ انه جرى خلال الاجتماع المداولات الأولية لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة.