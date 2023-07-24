القضاء: اجتماع الرئاسات أكد على محاسبة مرتكبي جريمة حرق البعثات الدبلوماسية

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الإثنين، أن اجتماع الرئاسات الأربع أكد على محاسبة مرتكبي جريمة حرق البعثات الدبلوماسية.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان حضر اجتماع الرئاسات الأربع الذي ناقش عدداً من القضايا من بينها الاجراءات القضائية والحكومية في متابعة ملف استرداد المتهم بحرق المصحف الشريف المدعو "سلوان موميكا" كذلك الاجراءات الخاصة بضمان امن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية".

وأدانت الرئاسات خلال الاجتماع بحسب بيان رسمي الإساءةَ المتعمَّدة وترخيص السلطات السويدية للإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي، إذ أبدى المجتمعون دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة المقدسات والأديان، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية".