القصف التركي.. مصر تساند وأبو الغيط يرفض وأوغلو يبرئ ساحة بلاده

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن قوات بلاده لم تستهدف المدنيين في دهوك أمس، وسط ادانات دولية واسعة، منها ما صدر عن الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية.

وقال تشاووش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني اليوم، إن "المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك"، مشيرا الى ان "العالم كله يعلم بأن تركيا لم تشن في أي وقت هجمات ضد المدنيين".

وتابع: "بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين (في دهوك)".

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحا من السائحين.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها إلى مجلس الأمن.

بدوره، دان أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم التركي.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار.

وأشار المتحدث إلى أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية، معتبرا أن على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الاقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة.

كما أدانت مصر "بأشد العبارات" الهجوم "الغاشم" الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك، مشددة على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة للعراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء الآثم، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة على دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق، مُعربةً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين.