القبض على وزير سابق بالحكومة العراقية في دهوك بتهمة القتل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الأحد، إلقاء القبض على وزير الهجرة والمهجرين السابق في الحكومة العراقية ديندار نجمان دوسكي بتهمة القتل العمد.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك المقدم هيمن سليمان في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، ان عملية القتل جرت قبل اسبوع ولكن المتهم (دوسكي) لم يسلم نفسه لحين اعتقاله مساء أمس في دهوك.

وأضاف أن الخلاف كان على قضية املاك وتم اعتقال ابن شقيق الوزير والذي اعترف انه هو الذي قام بقتل قريبه، مستدركا القول إن "ذوي القتيل يتهمون الوزير بانه هو الذي قام بعملية القتل وليس ابن شقيقه".