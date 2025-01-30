القبض على سكرتير رئيس جمهورية العراق بتهمة الرشوة

شفق نيوز/ صرّح مصدر مطلع، يوم الخميس، بتنفيذ مذكرة قبض بحق أحد العاملين في رئاسة الجمهورية بتهمة تلقي رشى مقابل وعد كاذب بإطلاق سراح متهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه في تصريح عممه على وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن فريقا من هيئة النزاهة تمكن من إلقاء القبض على (جالاك صباح عمر) الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية، جراء إقدامه على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراج أحد المتهمين.

هذا ولم يدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل.