القبانجي يعلق على أنباء تشكيل "تحالف إقليمي" ويحذر من التدخل في الشأن العراقي

شفق نيوز - النجف

حذر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، من تشكيل تحالف إقليمي يتألف من دول عربية لشن هجمات تستهدف الفصائل المسلحة ومعسكراتها داخل العراق.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن قنوات ووسائل الإعلام العالمية تحدثت عن تشكيل تحالف عربي من خمس دول عربية مجاورة للعراق لشنّ غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية.

وأضاف: "نحن نرجو ألا يكون هذا الخبر صادقاً ودقيقاً، ولكن نؤكد أن العراق يحترم جيرانه ولا يرغب في حدوث أزمة سياسية معهم، وفي ذات الوقت فإذا تورطت أي دولة في التدخل في الشأن العراقي فيجب أن يتحملوا عواقب ذلك".

يأتي هذا الموقف تزامناً مع تعرض كل من الإمارات والسعودية مؤخراً إلى هجمات بطائرات مسيرة قالت الدولتان إنها انطلقت من الأراضي العراقية.