الكهرباء وسرقات القرن.. القبانجي يطالب بـ"أمبيرات مجانية" للمواطنين وعقوبات قصوى للفاسدين

شفق نيوز - النجف

دعا إمام وخطيب جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى منح العوائل 10 أمبيرات مجاناً في حال عجزها عن توفير الطاقة عبر الشبكة الوطنية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة كشف نتائج التحقيقات في السرقات المتكررة للمال العام ومحاسبة الفاسدين.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن "الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة أزمة الكهرباء، وإذا لم تستطع توفير ما يكفي من الطاقة للمواطنين، فلتمنح كل عائلة ما يكفي لعشرة أمبيرات مجاناً"، معتبراً أن "سرقة واحدة من السرقات التي نسمع عنها هذه الأيام كفيلة بتغطية تكاليف ذلك".

وأضاف إمام جمعة النجف، أن "الشعب العراقي ينتظر كشف أوراق (سرقات القرن) المتكررة، وإيقاع أقصى العقوبات بحق مرتكبيها مهما كانت عناوينهم ومناصبهم".