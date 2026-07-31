القبانجي: قصف الحشد صفحة جديدة في المواجهة ودماؤنا اختلطت مجدداً بالإيرانية

شفق نيوز - النجف

وصف إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، القصف الجوي المشترك التي نفذتها القوات الأميركية والسعودية "صفحة جديدة في المواجهة" مع تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وتطرق القبانجي في خطبة صلاة الجمعة إلى ملف نزاع سلاح الفصائل من قبل الحكومة العراقية، قائلا: حينما يكون اللص في بيتك فلا معنى لتسليم السلاح".

وتساءل عن القصف الأخير الذي استهدف الحشد، هل نحن أمام تحالف جديد ضد العراق؟"، مردفا بالقول: خمسون دولة تحالفت وأنشأت تنظيم داعش، لكن فتوى من خمسة سطور أسقطت المؤامرة، في إشارة إلى الفتوى التي أطلقها المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني إبان سيطرة التنظيم على مناطق تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014 والتي تشكل على اثرها الحشد الشعبي.

وعن سقوط أكثر من 50 قتيلا وجريحا بالهجمات الأميركية - السعودية على تلك المقرات، قال القبانجي "مرة أخرى يختلط الدم العراقي بالدم الإيراني".