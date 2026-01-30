القبانجي: ترمب "غير مؤدب" والاطار التنسيقي أمام خيارين بشأن ترشيح رئيس الوزراء

شفق نيوز - النجف

وجّه إمام صلاة جمعة النجف صدر الدين القبانجي، انتقاداً لاذعاً الى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب لرفضه ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن الاطار التنسيقي الشيعي بات أمام خيارين لا ثالث لهم لحسم المرشح لهذا المنصب.

وتناول القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، قضية ترشيح رئيس الوزراء العراقي والموقف الأميركي، معتبراً اياه "كسرا للإرادة العراقية"، مردفا بالقول إنه "من هنا أصبحنا نشهد رفضاً اجتماعياً سواء على مستوى النخب والأحزاب أو على مستوى الجمهور، لأن هذا الموقف تجاوز على الخصوصية والسيادة العراقية".

وقال القبانجي، إن "الرئيس الاميركي مع الأسف (غير مؤدب)"، داعيا إلى "الالتزام بالسياقات الأدبية والسياقات السياسية"، قائلا، إن "العراق ليس كبعض شعوب المنطقة التي عبّر عنها بالبقرة الحلوب، ولا هو مثل أوروبا التي سماها الدولة العجوز، العراق شعب لا يرضى الذل ويمتلك إرادة لا تقبل الهزيمة".

وفي السياق نفسه ذكر خطيب جمعة النجف أن، "الإطار التنسيقي أمام خيارين، الخيار الأول هو التراجع عن قراراته وهذا يعني الاعتراف بفقد السيادة، والخيار الثاني هو معالجة الموقف دبلوماسيا".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب في تصريحات يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما أثار ردود فعل من الكتل السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي.