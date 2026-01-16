القبانجي: العراقيون معنيون بحرب أميركا مع إيران

شفق نيوز - النجف

رأى إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، بأن العراقيين معنيون بالحرب بين اميركا وايران في حال اندلاعها.

وقال القبانجي في خطبة الجمعة، إن ما يجري بين أميركا وإيران ليس حرب اقتصاد ولا نفط وإنما هي حرب عقيدة، مشيرًا إلى أن الغرب يعيش حالة هزيمة حقيقية، تتمثل بهزيمة الفكر المادي وانهيار ما وصفه بـ"حضارة الشيطان".

وأشار إلى أن الشعب العراقي يقف مع الحق في هذه المعركة، مردفا بالقول: نحن معنيون بهذه الحرب كما هو الشعب الإيراني، فهي ليست حربًا ضد إيران فحسب بل حرب ضدنا جميعًا.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد لوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات، بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أميركي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافاً إسرائيلية.

وكانت الاحتجاجات بدأت في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.