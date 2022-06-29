القائم بأعمال السفارة الاوكرانية يكشف "نوايا" بلاده الاقتصادية تجاه العراق ويشبّه روسيا بـ"داعش"

شفق نيوز / أعلن القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لدى العراق، أليكسندر بوراشينكوف، يوم الأربعاء، عن "أمله" بوقوف الحكومة الاتحادية المقبلة مع بلاده ضد روسيا، فيما أعتبر غزو موسكو مشابه لإحتلال تنظيم داعش لأراضٍ عراقية في أواسط العام 2014، أكد مساهمة بلاده في إعادة البنى التحتية العراقية ومنها انشاء طريق "مهم" في الانبار.

جاء ذلك في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار، لتوقيع عقد بين الحكومة المحلية وشركة اوكرانية، يهدف الى المباشرة بأعمال تأهيل 40 كم من الطريق الدولي السريع.

وقال بوراشينكوف إن "شركة "الت كوما" الأوكرانية، تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء طريق في محافظة الأنبار، وهذا المشروع ليس الوحيد إنما واحد من ثلاثة مشاريع في العراق لغاية الآن".

وأضاف أن "في العام الماضي أوفت الشركة الأوكرانية بعقد بناء الطريق في المناطق الجنوبية من العراق بعقد بلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي"، مبينا ان "هذا المشروع يوفر فرصة لإعادة البنى التحتية في المحافظة وجذب التقنيات والمعايير العالية في البناء".

وأردف بالقول إن "تم تصميم المشروع لإعادة بناء الاقتصاد العراقي، وهذا سيمكن من ازدهار العراق عامة، كما سيمكن من إنشاء طرق في جميع انحاء العراق في المستقبل".

وتابع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية، "نعمل على توظيف المتخصصين الأوكرانيين والمواطنين العراقيين، ونأمل أن تكون هناك فرص أخرى بإشراك المتخصصين الأوكرانيين"، مبينا أن "الكثير من المهندسين والمختصين في أوكرانيا يحملون السلاح للدفاع عن منازلهم من الهجوم الروسي، ما قد يتسبب بتأخر بعض الإجراءات في المشروع لكن الجودة لن تتأثر وكذلك الموعد النهائي لإتمام المشروع، وأنا واثق من إكتماله بدعم الحكومة المحلية في الانبار".

وبشأن الحرب الدائرة في بلاده أوضح بوراشينكوف "يجب تقديم منتهكي القانون الدولي للعدالة، ونتطلع للموقف العراقي تجاه قضيتنا، ونأمل أن يتحسن الوضع العراقي الداخلي، وأن يتخذ العراق موقفاً واضح في دعم أوكرانيا فور تشكيل الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا تعد جريمة ضد الانسانية ارتكبتها القوات الروسية على أراضي أوكرانيا وتشبه التجربة العراقية في حربهم ضد (داعش)".