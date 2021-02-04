القانونية النيابية: لا توجد رغبة برلمانية بتعديل نظام الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الخميس، استلامها طلبا بإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، فيما اشارت الى عدم وجود أي رغبة برلمانية بتعديل نظام الدوائر الانتخابية.

وقال عضو اللجنة صائب خدر لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة القانونية النيابية تسلمت طلبا من أعضاء في البرلمان يتضمن تعديل نظام البايومتري والآخر نظام الدوائر الانتخابية"، مبينا أن "اللجنة تدرس الطلب والمقترحات المرفقة وكل التعديلات الموجودة بقانون الانتخابات".

وأضاف خدر؛ أن "لا توجد أي رغبة كافية لدى أعضاء البرلمان بتعديل نظام الدوائر الانتخابية، إلا أنه يمكن إجراء تعديل على نظام البطاقة البايومترية".