القانونية النيابية: في هذه الحالة لن يحل البرلمان نفسه

شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن الكتل السياسية متفقة فيما بينها على حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات المبكرة، مشيرة إلى أن عمل المجلس سيبقى قائما لحين إجراء الانتخابات.

وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية اتفقت على حل مجلس النواب قبل يوم من إجراء الانتخابات المبكرة، لكن هذا التوجه يحتاج إلى دراسة وصياغة قانونية للتصويت على القرار".

وأضاف أنه "في حال أخلت الحكومة بالتزاماتها ولم تجر الانتخابات في موعدها المحدد، فإن البرلمان سيبقى قائما لحين لحين إجراء الانتخابات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت الكتل السياسية في البرلمان العراقية قد أعلنت مؤخراً أنها ستصوت على حل البرلمان في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل أي قبل يوم من عملية الاقتراع.