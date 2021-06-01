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القانونية النيابية: حرارة تموز ستحسم أجراء الانتخابات من تأجيلها

Category: سیاسة

Date: 2021-06-01T10:35:48+0000
القانونية النيابية: حرارة تموز ستحسم أجراء الانتخابات من تأجيلها

شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء، إن بعض القوى السياسية تسعى إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن شهر تموز سيحسم إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لـوكالة شفق نيوز؛ إن "بعض القوى السياسية لا تريد اجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد وتسعى إلى تأجيلها إلى نيسان 2022"، مبينا إن "تلك القوى تبذل اقصى جهدها من خلال تقديم الطعن إلى المحكمة الاتحادية والضغط على الحكومة لتأجيل الانتخابات".

وأضاف إن "حرارة شهر تموز المقبل ستحسم مسألة أجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد أو تأجيلها إلى نيسان 2022"، منوها إلى إن "الاوضاع الأمنية ببعض المحافظات واستهداف الناشطين ورغبة بعض القوى السياسية قد تدفع الحكومة بتأجيل الانتخابات".

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