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القانونية النيابية تدرس طلباً لمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات

Category: سیاسة

Date: 2021-02-10T16:34:53+0000
القانونية النيابية تدرس طلباً لمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، إنها تدرس طلباً نيابياً بشأن لمحاسبة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان.

وقال عضو اللجنة صائب خدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطلب تقدم به عدد من أعضاء البرلمان، لمحاسبة النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس وفق النظام الداخلي".

وأضاف أن "هيئة رئاسة البرلمان هي المعينة باتخاذ الإجراءات وترفعها الى اللجان المختصة لاتخاذ اللازم ومحاسبتهم وفق النظام الداخلي لمجلس النواب".

ولفت خدر، إلى أن "فصل النواب او قبول استقالتهم أو إلغاء عضويتهم من الدورة البرلمانية من صلاحية هيئة رئاسة المجلس بعد عرض الامر على أعضاء البرلمان للتصويت عليه".

يشار إلى أن جميع الدورات البرلمانية الأربع شهدت تغيب عدد من النواب عن حضور الجلسات بشكل متكرر، وهناك منه من لا يحضر أي جلسة حتى نهاية الدورة وبالأخص بعض زعماء الكتل السياسية الكبيرة.

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