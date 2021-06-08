القانونية النيابية: الطبقة السياسية والأمنية ستدفع بتأجيل الانتخابات

شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء، أن الطبقة السياسية والأمنية بالعراق ستدفع بتأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان 2022.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود لـوكالة شفق نيوز، إن "البيئة السياسية والأمنية بالعراق غير جاهزة لإجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد"، لافتة إلى أن "القوى السياسية ستدفع بتأجيلها إلى نيسان 2022".

وأضافت أن "الانتخابات البرلمانية ستؤجل عن موعدها المحدد بنسبة 90%، ولم يبقَ سوى شهر تموز وسيتم الاعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات واجرائها بموعدها الجديد".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.