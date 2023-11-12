القانونية البرلمانية ترجح تمديد عمر مفوضية الانتخابات واقتراع برلمان كوردستان شباط المقبل

شفق نيوز/ رجح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي دارا سێکانیانی اليوم الأحد، تمديد عمر المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية وذلك للضرورة المتعلقة انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وانتخابات برلمان كوردستان.

وقال دارا سێکانیانی عضو اللجنة القانونية النيابية لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عقدت اجتماعا مع المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية وذلك لمناقشة انتخابات برلمان كوردستان وأكدوا استعدادهم لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر في الخامس والعشرون من شباط المقبل:، مؤكدا استمرار الاجتماعات مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان.

وبشأن دخول المجلس في عطلة التشريعية قبل تمديد الفترة الزمنية للمفوضية أكد دارا ان "باستطاعة أعضاء من مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة في أي وقت للتصويت على تمديد عمر المفوضية وقد بادر أعضاء في مجلس النواب العراقي بجمع تواقيع لتمديد عمر المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية".

واضاف ان "الحاجة لتمديد عمر المفوضية لا يقتصر على قضية إجراء انتخابات برلمان كوردستان فحسب بل قد يتطلب الأمر لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم التي ستجرى في الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل والتي عادة ما يتطلب إعلان النتائج قرابة شهر وهذا يعني أن المفوضية لا تستطيع إعلان النتائج في حال انتهاء مدتها القانونية وبالتالي لا يتم اعلان النتائج فاكيد هذا سبب آخر لتمديد مدة المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية، لهذا من المتوقع أن يتم عقد اجتماع طارئ لتمديد عمر المفوضية خصوصا وان الاغلبية الموجودة في البرلمان هي من ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات".