القاضي "عمر أحمد محمد" رئيساً لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ صوت مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، على اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيسا له.

وقال إعلام المفوضية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عقد اليوم، اجتماعا اعتياديا تم التصويت فيه على اختيار القاضي عمر احمد محمد رئيسا لمجلس المفوضين خلفا للقاضي المستقيل السيد جليل عدنان خلف.

وأضاف البيان، أنه تم اختيار القاضي فياض ياسين حسين نائبا لرئيس المجلس، مبينا أن كلاهما حصلا على ثقة المجلس بإجماع الحاضرين.

وأعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، في 19 نيسان الماضي، استقالته من منصبه.

وذكرت المفوضية في بيان صدر حينها، أن عدنان، قدم استقالته من رئاسة المجلس وإنهاء عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ظروف حالت بينه وبين إتمام عمله في المفوضية.