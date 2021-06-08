الفياض يندد بهجوم العماليين على قوات البيشمركة ويؤكد على إجراء الانتخابات بموعدها

شفق نيوز/ استنكر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الثلاثاء، هجوم حزب العمال الأخير على قوات البيشمركة في محافظة دهوك، كما أكد في ذات الوقت ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وذكر بيان لهيئة الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفياض استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل الطالباني والوفد المرافق له، ورحب بهم ونوه بعمق الصلة بين جميع مكونات الشعب العراقي التي قدمت الدماء والتضحيات جنبا الى جنب لدحر الإرهاب الداعشي وتحرير المدن والمناطق".

وأكد الجانبان بحسب البيان على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ظروف واجواء أمنيّة مناسبة وشفافية عالية بما يحقق تطلعات وطموحات أبناء شعبنا العراقي بالتغيير المنشود عبر صناديق الاقتراع".

كما جرى التأكيد على "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع قوات البيشمركة في مناطق التماس بالشكل الذي يمنع استغلال فلول "داعش" الإرهابي للفراغات الأمنية ومحاولة استهداف القوات الأمنية او زعزعة أمن واستقرار المدن".

واستنكر رئيس هيئة الحشد الشعبي خلال اللقاء الاعتداءات التي طالت قوات البيشمركة مؤخرا".