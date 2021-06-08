سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الفياض يندد بهجوم العماليين على قوات البيشمركة ويؤكد على إجراء الانتخابات بموعدها

Category: سیاسة

Date: 2021-06-08T13:25:12+0000
الفياض يندد بهجوم العماليين على قوات البيشمركة ويؤكد على إجراء الانتخابات بموعدها

شفق نيوز/ استنكر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الثلاثاء، هجوم حزب العمال الأخير على قوات البيشمركة في محافظة دهوك، كما أكد في ذات الوقت ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وذكر بيان لهيئة الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفياض استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل الطالباني والوفد المرافق له، ورحب بهم ونوه بعمق الصلة بين جميع مكونات الشعب العراقي التي قدمت الدماء والتضحيات جنبا الى جنب لدحر الإرهاب الداعشي وتحرير المدن والمناطق".

وأكد الجانبان بحسب البيان على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ظروف واجواء أمنيّة مناسبة وشفافية عالية بما يحقق تطلعات وطموحات أبناء شعبنا العراقي بالتغيير المنشود عبر صناديق الاقتراع".

كما جرى التأكيد على "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع قوات البيشمركة في مناطق التماس بالشكل الذي يمنع استغلال فلول "داعش" الإرهابي للفراغات الأمنية ومحاولة استهداف القوات الأمنية او زعزعة أمن واستقرار المدن".

واستنكر رئيس هيئة الحشد الشعبي خلال اللقاء الاعتداءات التي طالت قوات البيشمركة مؤخرا".

related

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

Date: 2021-02-25 10:13:26
مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

كتلة الفياض تنضم إلى الرافضين لتمرير حكومة علاوي

Date: 2020-02-27 14:10:35
كتلة الفياض تنضم إلى الرافضين لتمرير حكومة علاوي

ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

Date: 2021-06-06 11:23:00
ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

Date: 2021-05-09 14:20:57
فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل

Date: 2021-01-11 20:08:38
الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل

الفتح يؤشر مشاكل "لوجستية" في صلاح الدين تهدد نجاح الانتخابات

Date: 2020-10-05 09:21:48
الفتح يؤشر مشاكل "لوجستية" في صلاح الدين تهدد نجاح الانتخابات

نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

Date: 2021-01-21 10:07:49
نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

Date: 2020-11-22 14:45:55
الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له