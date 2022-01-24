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الفياض "يلمس" مؤامرة لتمزيق البيت الشيعي: الصدر لن يشارك فيها

Category: سیاسة

Date: 2022-01-24T09:55:15+0000
الفياض "يلمس" مؤامرة لتمزيق البيت الشيعي: الصدر لن يشارك فيها

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف "العقد الوطني"  فالح الفياض، يوم الاثنين، إلى وحدة البيت السياسي الشيعي، مشدداً على التكامل بين الاطار والتيار لصدري .

وقال الفياض في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "السيد الصدر لن يشارك في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي التي نلمسها عند بعض الأطراف"، مبينا أن "الإطار التنسيقي ليس تجمعاَ معادياَ للكتلة الصدرية ولا احب القول ان الإطار متماسك في وجه الكتلة الصدرية".

وأشار الفياض، إلى "صعوبة تحديد نهاية المشهد في ظل المتغيرات المستمرة التي تشهدها العملية السياسية"، محذراً في ذات الوقت من "اي اصطفافات غير بنائة جرت بقصد او من غير قصد لتمزيق الصف الشيعي"، مشددا على أن "من يدفع باتجاه ذلك سيكون خصما سياسيا".

واعتبر الفياض، وهو رئيس هيئة الحشد الشعبي، أن "كل من يحاول او يفكر في أضعاف مكون الشيعي يساهم في انقسام العراق ولا يؤمن بالوطن".

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