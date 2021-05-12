الفياض يفتح النار على الحلبوسي: مساره خاطئ وهذه نصيحتي له

شفق نيوز/ رد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الاربعاء، على تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضد الحشد الشعبي.

وقال الفياض في مقابلة متلفزة مع قناة العراقية الرسمية وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحلبوسي كان له موقف سلبي من أي تخصيص للمفسوخة عقودهم من الحشد".

واضاف أن "المسار الذي يسير فيه الحلبوسي مخطئ ولن يوصله الى ما يريد".

وتابع الفياض، "نصحت الحلبوسي بأن لا يكون الرقم السني الأوحد".

وقبل ايام قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في لقاء متلفز إن "على قوات الحشد الشعبي أن تكون تحت قيادة الجيش وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة".