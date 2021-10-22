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الفياض يعلن موقف الحشد من تظاهرات "الإطار التنسيقي": سنمنع أي تفرد بالسلطة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-22T16:05:18+0000
الفياض يعلن موقف الحشد من تظاهرات "الإطار التنسيقي": سنمنع أي تفرد بالسلطة

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الجمعة، موقف الحشد من التظاهرات القائمة حاليا على نتائج الانتخابات التي اجريت في العاشر من الشهر الجاري، مؤكدا أن الحشد سيمنع أي تفرد بالسلطة خارج الدستور ولن يسمح بنشوء دكتاتورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور رئيس اركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض ابرز التطورات التي يشهدها البلد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الفياض، "نحن مع الاطر القانونية للاعتراض على الانتخابات وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر".

وأضاف، "نحن ملتزمون بالقانون والدستور لكننا سنمنع اي تفرد خارج إطار الدستور وفرض الإرادة على الشعب العراقي، ولن نسمح بنشوء أي دكتاتورية أو تزييف للنظام الديمقراطي".

ولفت الفياض الى ان "وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه وانما حماية أمن واستقرار البلد جنبا الى جنب مع القوات الأمنية".

وتابع الفياض، ان "الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق ولا احد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون".

ونظم أنصار تحالف الفتح والإطار التنسيقي الشيعي احتجاجات وتظاهرات قبل أيام، أفضت إلى اعتصام أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، اعتراضا على نتائج الانتخابات التي وصفوها بـ"المزورة"، مطالبين بإعادتها أو إعادة احتساب الأصوات وفرزها يدويا، وفق بيانات للجنة المنظمة.

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