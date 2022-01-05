الفياض يصل اربيل ويلتقي على الفور مسعود بارزاني

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الحشد والقيادي بالاطار التنسيقي فالح الفياض في صلاح الدين لبحث التطورات السياسية.

وأبلغ مصدر في المكتب الإعلامي للفياض وكالة شفق نيوز، بأن الأخير قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتوجه بعدها مباشرة إلى محل إقامة الزعيم بارزاني.

ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا - أعلى سلطة قضائية في العراق - على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 شرعت القوى السياسية في البلاد من الشيعة، والكورد، والسنة في مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية عبر لقاءات جمعتها في بغداد والنجف وأربيل.

ويرغب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي احرزت كتلته اعلى المقاعد في الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات بتشكيل حكومة توافق على غرار الحكومات السابقة التي تشكلت بعد العام 2003.

وترفض القوى السياسية الكوردستانية والسنية تأييد موقف أحد القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي على حساب الآخر، وتطالب بضرورة الاتفاق بينهما للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.