سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الفياض يصل اربيل ويلتقي على الفور مسعود بارزاني

Category: سیاسة

Date: 2022-01-05T12:36:44+0000
الفياض يصل اربيل ويلتقي على الفور مسعود بارزاني

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الحشد والقيادي بالاطار التنسيقي فالح الفياض في صلاح الدين لبحث التطورات السياسية.

وأبلغ مصدر في المكتب الإعلامي للفياض وكالة شفق نيوز، بأن الأخير قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتوجه بعدها مباشرة إلى محل إقامة الزعيم بارزاني.

ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا - أعلى سلطة قضائية في العراق - على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 شرعت القوى السياسية في البلاد من الشيعة، والكورد، والسنة في مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية عبر لقاءات جمعتها في بغداد والنجف وأربيل.

ويرغب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي احرزت كتلته اعلى المقاعد في الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات بتشكيل حكومة توافق على غرار الحكومات السابقة التي تشكلت بعد العام 2003.

وترفض القوى السياسية الكوردستانية والسنية تأييد موقف أحد القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي على حساب الآخر، وتطالب بضرورة الاتفاق بينهما للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

related

مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

Date: 2021-08-25 10:32:08
مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

مستشار بارزاني الخاص يكشف ما لم يُعلن بتكليف علاوي ورسالة "انتقام" برهم صالح

Date: 2020-03-03 19:21:37
مستشار بارزاني الخاص يكشف ما لم يُعلن بتكليف علاوي ورسالة "انتقام" برهم صالح

بارزاني- علاوي: لا يمكن القبول بأي تغيير للعملية السياسية خارج الدستور والاليات الديمقراطية

Date: 2019-10-07 18:19:51
بارزاني- علاوي: لا يمكن القبول بأي تغيير للعملية السياسية خارج الدستور والاليات الديمقراطية

عاد الضيوف خاليي الوفاض.. ماذا دار في اجتماع الصدر - الإطار؟

Date: 2021-12-29 13:23:00
عاد الضيوف خاليي الوفاض.. ماذا دار في اجتماع الصدر - الإطار؟

الكاظمي يجتمع مع بايدن

Date: 2021-07-26 18:25:57
الكاظمي يجتمع مع بايدن

مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة

Date: 2021-09-11 12:04:18
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة

بعد هزيمة أذرعها السياسية.. اجتماع مرتقب لفصائل "المقاومة"

Date: 2021-10-11 19:49:57
بعد هزيمة أذرعها السياسية.. اجتماع مرتقب لفصائل "المقاومة"

بارزاني والمالكي يبحثان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق

Date: 2021-12-22 11:05:33
بارزاني والمالكي يبحثان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق