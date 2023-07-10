الفياض يسحب صلاحيات مدير في الحشد الشعبي

شفق نيوز / أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الاثنين، أمراً إدارياً تضمن سحب صلاحيات مدير الدائرة الإدارية والمالية في الحشد.

وتضمنت القرارات، وفق وثيقة صادرة عن رئيس هيئة الحشد، "منح الأمين العام صلاحيات المخاطبات الخارجية والداخلية، في توجيه المهام والواجبات في ما يخص عمل الدائرة الإدارية والمالية العامة.

وإضافة إلى ذلك، تقرر إلغاء التخويلات السابقة كافة للمخاطبات الخارجية الممنوحة الى مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، وأن تكون المخاطبات الخارجية للمديرية أعلاه بعد استحصال موافقة الأمين العام، على أن ينفذ الأمر من تاريخ صدوره.